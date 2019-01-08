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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
08.01.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Hakan Keleş: 'Robinho çapında Premier Lig’den 2 oyuncu alacağız'

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Hakan Keleş: 'Robinho çapında Premier Lig’den 2 oyuncu alacağız'

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalya kampında açıklamalarda bulundu.

Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Antalya kampında yaptığı açıklamada, "İşin mutfağından geliyorum. 1. hoca olmak zor tabii ki. Ekiple beraber her kararı veriyoruz. Daha önceden birlikte olduğum bir ekipti. Ben geldikten sonra süreci oluşturduk. Kolay değil. Emek harcıyorsunuz. Gelen bu şansı iyi değerlendirdik. Her şey Sivasspor’un başarısı için. Ben 15 yıl top oynadım. 2 senedir bu kulübün bünyesindeyim. Birçok oyuncunun buraya gelmesine vesile oldum" dedi.

Keleş, Asistanaliz.com’a yaptığı açıklamada hedefler için de, "Biz geçen sene 7. olduk. Kadromuzu güçlendirdik ama sezona iyi başlayamadık. Gelmemle bir ivme yakalandı. Geldikten sonra hedefim 23 puanı yakalamaktı. Biz 24 yaptık. Hedefimiz ilk 10 içerisinde yer almak. Bu sene büyük takımların istikrarsız sonuçları ve VAR’ın olması bu dengeyi getirdi" ifadelerini kullandı.

"ROBINHO GİTTİ ANCAK B PLANIMIZ VAR"

Robinho hakkında da konuşan Keleş, "Robinho’yla çok iyi uyum içerisindeydik ama B planımız var. Genele baktığımızda futbolcu değeri bulduğunda veriyor. Maddi imkan sağlandı transfer gerçekleşti. Sözleşmesi 4 ay sonra sözleşmesi bitecekti. Sözleşmesini uzatmayı teklif ettik erteleyince de şartlar buraya geldi" diye konuştu.

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"ROBINHO ÇAPINDA PREMIER LİG’DEN 2 OYUNCU ALACAĞIZ"

Robinho’nun evindeymiş gibi rahat ettiğini söyleyen Hakan Keleş, "Bizden çok memnundu Robinho, şartlar bunu gerektirdi. Önümüzde transfer gelişmeleri var. Çok az bir şey kaldı. 5 kişi ile yollarımızı ayırdık. Giden oyuncuların yerini aynı şekilde oyuncularla tamamlamak zorundasınız. 5 tane oyuncu almak zorundayız. Değişimlerimiz var. Robinho çapında Premier Lig’den 2 oyuncu alacağız" şeklinde konuştu.

"Ligin ikinci yarısında nasıl bir Sivasspor izleyeceğiz?" sorusuna ise Keleş, "Maç maç bakacağız. Kazanma odaklı çıkacağız maçlara. Büyük maçlarda rakibe göre oynuyorsunuz. Başakşehir’le oynarken topu alamıyorsunuz mesela. Biz de rakiple orantılı kazanmaya odaklı çalışıyoruz" cevabını verdi.

EMRE AÇIKLAMASI

Keleş, Emre Kılınç’ın durumu hakkında ise şunları söyledi:

"Çok büyük yetenek Emre. Çıkış yapması ortada. Yerli bir Türk oyuncusu. Emre’yi yurtdışından istiyorlar ama şu an gitmesini istemiyorum. Milli Takım’a da gidecek inşallah. Gitmesini istemiyorum ama bazen de oyuncuyu tutamıyorsunuz."

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