Konya’da üniversite öğrencisi olan bir genç...Hakan Karaoğlu Linnes’in imza gününe gidiyor ve harçlıkları ile biriktirdiği 70 TL ile Galatasaray sweati alıp sarı kırmızılı futbolcuya imzalatıyor. İlk kez bir futbolcuya dokunuyor, bir şey imzalatıyor.

Maça girmek için bileti yok!

Heyecanlanıyor ve plan yapıyor. Konya’da yeni öğrenci ve stadın yerini bilmiyor. Tek amacı karşılaşmayı stada yakın bir kafede izleyip maç bitimi uzaktan da olsa Galatasaraylı futbolcuları görebilmek...

Yürürken karşısına Konyaspor’lu 4 taraftar çıkıyor ve hepimizin tepki gösterdiği o sahneler yaşanıyor..

İşte bundan sonrasını Hakan’dan dinleyelim..



TEK AMACIM FUTBOLCULARI UZAKTAN GÖRMEKTİ, MAÇA BİLETİM YOKTU



İmza gününden çıktım. Stadın yolunu bilmiyordum. Amacım stadın yanında maçı izleyip uzaktan da olsa futbolcuları görmek idi. Ancak bir anda karşıma o görüntülerdeki gibi küfrederek çıkanlar oldu. Çok korktum, ürktüm. Hayatımda ilk defa bir futbolcuya bir şey imzalatmıştım.



LİNNES’E YENİ İMZALATMIŞTIM, VERMEMEK İÇİN DİRENDİM AMA ELİMDEN ALIP YAKTILAR



O görüntüleri, bana bunları yapanlar çekmiş. Onlar bugün yakalandı. Zaten ben teşhis etmiştim, açıkçası sevindim. Ceza alırlarsa daha da mutlu olacağım. Orada kameraya yansımayan darp olaylarına da maruz kaldım. Suratıma, sırtıma vurdular. Kısaca neresi denk gelirse... Yerde yatan savunmasız bir kişiye 3-4 kişi nasıl saldırırsa aynen öyle yaptılar. Torbadaki forma değildi, Galatasaray sweat shirti idi. Daha yeni 70 TL’ye almıştım ve Linnes’e imzalatmıştım. Vermemek için direndim ama kalabalıklardı. Elimden aldılar ve zorla yaktılar. Olayın nasıl gerçekleştiği zaten biliniyor herkesçe. Pek sürpriz yok yani. Bunları yapanlardan şikayetçi oldum. İnşallah ceza alırlar. Almazlarsa, üzülürüm ve tedirgin olurum.



BİNLERCE MESAJ, ARKADAŞLIK İSTEĞİ VAR, HERKES SAĞ OLSUN VAR OLSUN

Olay sonrasında kulüpten arayıp bana ulaştılar. Çok mutlu oldum. Her şerde bir hayır vardır derler ya.. Aynen bu cümleyi kullandım. Ama ağabey bu olayla anılmak, gündeme gelmek istemezdim. Twitter yada Facebook hesabıma bakamıyorum. Facebook’ta binlerce arkadaşlık takibi geldi. Twitter’da 60 takipçim var iken 10 bine dayandı. Binlerce mesaj, arkadaşlık istekleri geliyor. Hepsi, sağ olsun var olsunlar. Sadece ınstagramımı çaldılar. Ben bu kadar da ilgiye alışık değilim öyle. Ben bu kadar da bu olayın ses getireceğini, büyüyeceğini beklemiyordum.



HAYALİMİN BU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİ İSTEMEZDİM



Hayalim bir gün Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray’ımı izlemekti. İlk kez stada gidip Galatasaray’ı izleyeceğim. Hayalimin bu şekilde gerçekleşmesi üzücü. Ben utangaç, çekingen biriyim.