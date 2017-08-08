Hakan Çalhanoğlu: Teşekkürler Lucescu

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilen Mircea Lucescu, gurbetteki milli futbolcularla görüşmeye İtalya’dan başladı. Beraberinde 1.yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte Milano’ya giden Lucescu burada Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

HAKAN’A ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Hakan’la yaptığı konuşmada, “Sen Milli Takım oyuncu grubu içinde en önemli oyunculardan birisin. Kaliteni ve saha içindeki varlığını çok iyi biliyorum. Seni takip ediyorum. Milan’da başarılar dilerim, burada olmak önemli ve sen de bunun farkındasın” dediği öğrenildi.

Tayfur Havutçu ile beraber Hakan’la uzun süren bir konuşma yapan Lucescu’ya teşekkür eden Hakan ise “Hocam yeni göreviniz sizin için de bizim için de hayırlı olsun. Elimizden geleni yapıp Türkiye için başarı elde etmeye çalışacağız. Buraya kadar geldiniz, onur duydum” şeklinde konuştu. Hakan Çalhanoğlu ayrılırken Lucescu ile fotoğraf çektirip, altına da “Grazie Mr. Lucescu” yazarak paylaştı.

Lucescu daha sonra Inter’e transfer olan Emre Mor ile bir araya geldi ve kendisiyle tıpkı Hakan’la yaptığı gibi uzun süre yüz yüze görüştü. Roma’da da Cengiz Ünder ile bir araya gelecek olan Lucescu’nun futbolcularla yaptığı konuşmada her türlü konuyu masaya yatırdığı ve kendilerine, “Her şeyi çekinmeden anlatın. Hakkınızda etraflıca bilgi sahibi olmak istiyorum” dediği gelen haberler arasında.

SIRADA ALMANYA VAR

İtalya’daki temaslarını bitirdikten sonra, Almanya’ya geçecek olan Lucescu burada da Yunus Mallı, Nuri Şahin, Kaan Ayhan, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü ve Milli Takıma alınması muhtemel gençlerle görüşecek.