Hakan Çalhanoğlu attı, Milan kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35'inci hafta mücadelesinde Milan, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol attığı maçta Bologna'yı deplasmanda 2-1 yendi.
Renato Dall Ara'da oynanan karşılaşmada Kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 45+1'inci dakikada Giacomo Bonaventura kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 74'üncü dakikada Sebastian De Maio'dan geldi.
Milan, bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltirken, Bologna ise 39 puanda kaldı.
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