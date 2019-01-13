Hagi'den Belhanda için olay sözler! Kaç golü, kaç asisti var...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHagi'den Belhanda için olay sözler! Kaç golü, kaç asisti var...
GeriFutbol Hagi'den Belhanda için olay sözler! Kaç golü, kaç asisti var...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
13.01.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Hagi'den Belhanda için olay sözler! Kaç golü, kaç asisti var...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hagi'den Belhanda için olay sözler! Kaç golü, kaç asisti var...

Romanya temsilcisi Viitorul'un sahibi ve teknik direktörü olan eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi, Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda için olay sözler söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Viitorul'un kamp yaptığı otelde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gheorghe Hagi, sözlerine Türkçe konuşmadığı için özür dileyerek başladı.

Galatasaray'ın durumunu ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Hagi, "Fatih (Terim) hoca geldiğinden beri işler yerine oturdu. Şampiyon oldular, bu sezon gruplarda ellerinden geleni yaptılar. Zaman içerisinde daha da düzelir diye düşünüyorum. Bu sezon Başakşehir şampiyonlukta daha şanslı. Çünkü diğer 4 büyük takım muhtemelen ikinci sıra için mücadele edecek. Başakşehir çok güzel bir gelişme kaydetti. Her zaman ilk 4-5 takım arasında yer aldı. Dört büyüklere karşı başa baş mücadele eden bir takım. Şu anda da zirvede." ifadelerini kullandı.

Efsane eski futbolcu, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen Younes Belhanda'nın performansının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Sizler daha iyi biliyorsunuz. Romanya'nın en iyi 10 numaraları arasında benim oğlum var. O da Hagi ve İstanbul'da doğdu. Benimle aynı pozisyonda oynuyor. Onun performansına bakın. Bana şunu söyleyin, Belhanda'nın kaç golü, kaç asisti var? 10 numara benim için odur. Çünkü 10 numaranın işi budur. Benim takımımda 10 numara en fazla asist yapan, en fazla gol atan oyuncudur. Oğlum Ianis, Romanya'da 23 yaş altı arasında bu konularda en iyisi."

Gheorghe Hagi, "Ianis'i ilerleyen yıllarda Galatasaray'da görecek miyiz?" sorusuna ise, "Nerede göreceğinizi bilmiyorum. Sadece İstanbul doğumlu olduğunu biliyorum. Onu kim isteyecek, nerede oynayacak bilmiyorum." yanıtını verdi.

"İki milyon Euro net maaş ödeyen takımlar, krizden söz edemez"

Türk futbolundaki mali krizle ilgili soru üzerine Hagi, kendisinin aynı görüşte olmadığı aktardı. "Bana göre krizden söz edemeyiz." diyen Hagi, şunları söyledi:

"Geçmişte çok daha fazla para verilmekteydi, şu anki durum normal. Az parayla çok iş yapabilirsiniz. Büyük takımlar temelden inşaa edilir. Sadece iyi oyuncu alarak olmaz. Ben krize inanmıyorum. Bana kalırsa bu durum Türk futboluna daha iyi bir şey getirir. İki milyon Euro net maaş ödeyen takımlar, krizden söz edemez. Romanya'da kriz olabilir. Orada çok az para ödüyoruz. Türk futbolunda çok iyi ilerleme görüyorum, inanılmaz şeyler yapıldı. Eskişehirspor'un maçını izledim, muhteşem bir stat ve atmosfer var. Benim kulübümde en fazla maaş 5 bin Euro ve güzel bir futbol oynuyoruz. Kulübümün bütçesi Türkiye'de bir oyuncunun yıllık kazandığı maaştır. Böyle bir takımla Avrupa'ya çıktık, ligde şampiyon olduk."

En Çok Oynanan Bahis
  • 125Tottenham - Manchester Utd
    1
    2,5Üst
    1,40
    23978kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Yedek bırakılacak bir yabancı futbolcunun alınmasına karşı olduğunun altını çizen Hagi, "Ben de yabancı bir futbolcuydum ama gittiğim her ülkede oynadım, her zaman ilk 11'e girdim. Getirdiğin yabancının mecburen ilk 11'de oynaması gerek. Hiçbir yabancı oyuncu yedek olmaz. Kuralları ben yapmıyorum, 5-6 yabancı olabilir ama mutlaka ilk 11'de oynayıp, fark oluşturması gerek. Neden ben başka ülkeye gidiyorum? O ülkedekilerden daha iyi olduğum için. Benim düşüncemde yedek yabancı yok." şeklinde konuştu. 

"10 numaralar olmadığına inanmıyorum"

Hagi, futbolda "10 numaralar bitti" görüşüne katılmadığını dile getirdi.

"10 numaralar olmadığına inanmıyorum." diyen Hagi, "Bizim gibi oyuncular keşfedilmedi. Kendi kulübümde en fazla yetiştirdiğim oyuncular 10 numaralar. Takımım 4 tane 10 numara ile oynuyor. Mutlaka o vardır ancak keşfedilmemiştir ya da seçilmemiştir. Hakan Çalhanoğlu 10 numara değil mi? Benim için o bir 10 numara. 10 numarasız çok iyi bir takım olamazsın. Çünkü 10 numara her zaman fark oluşturur. Antrenörün düşünmediği şeyi bile 10 numara yapar. O zaman taraftarı da tribüne çekersin. En iyi olmak istiyorsanız, 10 numaranızı bulun." şeklinde görüş belirtti.

"Türk takımlarının Avrupa'da daha başarılı olmalarını bekliyordum"

Gheorghe Hagi, Türk takımlarının mevcut imkanlarıyla Avrupa'da daha başarılı olması gerektiğine inandığını aktardı.

Türkiye'de futbolun çok sevildiğini vurgulayan Rumen teknik adam, "Yıldız oyuncular geliyor ama maalesef Avrupa'da önemli bir başarı yok. Türk takımlarının Avrupa'da daha başarılı olmalarını bekliyordum. 5-6 ülkeyi kenara bıraktığımızda, bunlardan sonra Türk takımları gelir. Takımların bütçeleri, oyuncuları ve altyapıları oldukça iyi. Bana göre kazanmak için her şey var. Benim daha önemli başarı beklentilerim vardı." diyerek sözlerini tamamladı. 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hagi'den Belhanda için olay sözler! Kaç golü, kaç asisti var...

Akhisarspor gözünü kupaya çevirdi!

Obradovic: 'Tüm oyuncularıma süre verdiğim için mutluyum'

Lefter Küçükandonyadis, mezarı başında anıldı!