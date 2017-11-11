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Haftanın MVP'si Stimac

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vladimir Stimac, 6. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Hürriyet Haber
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in konuk olduğu İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 89-85 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde ettiği maçta 29 verimlilik puanı üreten Stimac, 6. haftanın en değerli oyuncusu oldu.

Karşılaşmada iki sayılık atışlarda 10'da 9 isabet oranıyla 22 sayı kaydeden 30 yaşındaki pivot, kariyer rekorunu kırdı. Stimac, mücadelede 8 ribaunt, 2 top çalma ve 1 blok üretti.

İspanyol ekibi Real Madrid'in genç yeteneği Luka Doncic, 30 verimlilik puanı toplamasına rağmen takımının konuk olduğu İsrail'in Maccabi FOX takımına 90-83 kaybetmesi nedeniyle ikinci oldu. 18 yaşındaki Sloven basketbolcu, karşılaşmada 19 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı ve takımına 7 faul kazandırdı.

Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın ağırladığı İspanya ekibi Valencia'yı 94-67 mağlup ettiği mücadelede 23 sayı, 2 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistle oynayan Fransız Nando De Colo, 28 verimlilik puanıyla haftanın en iyi üçüncü oyuncusu unvanının sahibi oldu.

THY Avrupa LigibasketbolVladimir Stimac
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