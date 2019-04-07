Güven Yalçın, La Liga yolcusu!
Beşiktaşlı oyuncuya Almanya dışında La Liga’dan da teklif olduğu öğrenildi.
Kartal'ın genç futbolcusu Güven Yalçın'a Almanya dışında birçok ülkeden teklif olduğu ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı oyuncunun menajeri Ahmet Düdük, Güven'le sadece Alman kulüplerinin ilgilenmediğini ifade ederek, "Güven Yalçın'a La Liga'dan da teklifler var. Bu konuda somut görüşmeler yaptım. Sezon sonunu bekleyeceğiz" dedi.
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Güven Yalçın bu sezon 16 resmi karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu fileleri de 2 kez havalandırdı. Güven Yalçın performansıyla dikkatleri üstüne çekti.
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