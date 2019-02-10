Günün ilk derbisinde kazanan Galatasaray oldu
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın U21 takımları mücadele etti. Galatasaray 90+2'de attığı golle Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
Galatasaray’ın tesislerinde oynanan karşılaşmada konuk ekip Trabzonspor 8. dakidada Talha'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Sarı kırmızılar 37. dakikada Recep'in penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 90+2'de sahneye çıkan Metehan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Galatasaray'da 16. dakikada Çekdar penaltı atışını değerlendiremedi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 49'a yükseltirken liderliğini korudu. Trabzonspor ise 36 puanla 7. sırada kaldı.
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