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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.02.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Günün ilk derbisinde kazanan Galatasaray oldu

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Günün ilk derbisinde kazanan Galatasaray oldu

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam karşıya gelecek. Dev karşılaşma öncesinde iki takımın U21 takımları mücadele etti. Galatasaray 90+2'de attığı golle Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Galatasaray’ın tesislerinde oynanan karşılaşmada konuk ekip Trabzonspor 8. dakidada Talha'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Sarı kırmızılar 37. dakikada Recep'in penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi. 90+2'de sahneye çıkan Metehan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Galatasaray'da 16. dakikada Çekdar penaltı atışını değerlendiremedi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 49'a yükseltirken liderliğini korudu. Trabzonspor ise 36 puanla 7. sırada kaldı.

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