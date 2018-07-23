Günün en gollü geçmesi muhtemel İsveç Allsvenskan maçı!
Ligdeki son 3 maçı karşılıklı gollere sahne olan Norrkoping ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşılan Elfsborg karşı karşıya. Detaylara göz atalım...
Norrkoping
- AIK Stockholm, 15 maçta topladığı 33 puanla Allsvenskan'ın zirvesinde. Norrkoping ise 13 maç ve 27 puanla zirve takibini sürdürüyor.
- Ligdeki son 3 maçı karşılıklı gollere sahne oldu, Nya Parken Östgötaporten'de bu sezon oynadıkları 7 maçın 5'i hem KGV, hem de 2.5 ÜST bitti.
Elfsborg
- 97'li sağ bek Christopher McVey ve tecrübeli stoper Jorgen Horn'un durumları belirsiz.
- Deplasmanda oynadıkları son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı.
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