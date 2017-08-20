Güneş kime "Hazır ol" dedi! İlk operasyon...

Beşiktaş'ta, Kasımpaşa beraberliği sonrası takımda bazı değişiklikler olacak. Teknik Direktör Şenol Güneş de Bursapor maçında ilk 11'e neşteri vuracak.
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Kasımpaşa beraberliği, Beşiktaş'ta taşları yerinden oynatacak... Siyah beyazlılarda, ilk 11'de değişiklikler olacak. Güneş ise sürpriz bir isme kesik atacak.
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Güneş, kaleci Fabri'nin Kasımpaşa maçında da düşük performans sergilemesi üzerine harekete geçti. Tecrübeli hoca, gelecek hafta oynanacak olan Bursapsor maçı öncesi kaptan Tolga Zengin'e hazır ol mesajı verdi.
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Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Tolga'dan kaleyi devralan ve bir daha eldivenleri kaptırmayan Fabri 15. şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı.
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Yeni sezon hazırlıklarında başarılı bir grafik çizen İspanyol kaleci önce Süper Kupa'da Konyaspor karşısında daha sonra ise Antalyaspor ve Kasımpaşa karşısında beklenenin altında kalması ve yenilen hatalı goller sonrası gözden düştü.
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Bu düşük performans sonrası Şenol hoca Bursaspor maçında kaleyi Tolga Zengin'e emanet etmeyi planlıyor. (Fotomaç)