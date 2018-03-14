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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Haberler Futbol HaberleriGümrükçüoğlu'ndan Trabzonspor için birlik çağrısı!
Futbol Gümrükçüoğlu'ndan Trabzonspor için birlik çağrısı!
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Futbol
AA
14.03.2018 - 16:09, Son Güncelleme:

Gümrükçüoğlu'ndan Trabzonspor için birlik çağrısı!

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Gümrükçüoğlu'ndan Trabzonspor için birlik çağrısı!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik durumun şehrin ve camianın ortak hareket etmesiyle aşılabileceğini belirtti.

Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzonspor'un eski günlerine döneceğine inancının tam olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de elde ettiği lig şampiyonluklarıyla Anadolu'nun sesi olan ve son olarak 2010-2011 yılında şampiyon olarak ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Trabzonspor'umuzun bugün içinde bulunduğu darboğaz, bordo-mavi renklere gönül vermiş olan, ülkemizde ve dünyadaki on milyonlarca taraftarını derinden üzmektedir. 1967 yılında kurulduktan sonra yokluklar içerisinde şampiyonluklar elde etmiş olan bu camia, bu zor günlerin mutlaka üstesinden gelecektir." ifadelerini kullandı.
Buna canıyürekten inandığına dikkati çeken Gümrükçüoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeter ki camia içerisinde güçler birleştirilsin, şahsi kırgınlıklar arka plana bırakılsın ve 'Ben' değil, 'Biz' denilebilsin. Bu sağlandıktan sonra Trabzonspor eski günlerine tekrar dönecek ve bugünkü karanlık tablo ortadan kalkacaktır. Trabzonspor'un içinde bulunduğu ekonomik durum şehrin ve camianın ortak hareket etmesiyle aşılabilir. Şehrin Belediye Başkanı olarak ben üzerime düşenin fazlasını yapmaya hazırım."

Gümrükçüoğlu, Trabzonspor'un maddi sorunlarıyla ilgili bir çalışma yaptığını ve bunun sonuçlarının her alanda Trabzon'u temsil edenlerle paylaşıldığında çözüm üretilebileceğine inandığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu şehirden yetişen, bu şehre hizmet eden, Trabzonspor sevgisi ile büyüyen bir insan olarak kulübümüz için sorumluluklarımızın olmadığını söylemek mümkün değildir. Aynı şekilde bu şehrin yetiştirdiği, bu kulüp sayesinde marka olan insanların da kulübe olan saygı, sevgi ve bağlılık borçlarını ödeme vakti gelmiştir. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışlamadan bu kulüpte görev almış tüm değerlerimizi yine bir araya getirmeye ve güçlerimizi birleştirmeye mecburuz. Aynı şekilde bu camiaya gönül veren kimsenin, başkasına kızarak dışarıda kalması mümkün değildir. Bu sorunu hep birlikte, gönül gönüle Trabzonspor sevgimizle çözümleyeceğiz."

Gelinen süreçte suçlu aramanın zamanı olmadığını, sorunun çözümüne odaklanılması gerektiğini aktaran Gümrükçüoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kulüpte kuruluşundan bu yana başkanlık yapmış olan her isim değerlidir ve mutlaka dikkate alınmalıdır. Kulüpte başkanlık yapıp bugün hayatta olan Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Faruk Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta ve kulübün önde gelen isimleri, eski futbolcular mutlaka bir masa etrafında toplanmalı, bu şehrin yetiştirdiği bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, kanaat önderleri sorunu tartışmalı, çıkacak olan sonucu herkes, her durum ve şartta kabul ederek ortak bir ses vermelidir. Toplantıdan sonra farklı sesler çıkmamalı ve herkes Trabzonspor için bu oluşuma destek vermelidir. Bunun adına ister 'kriz yönetimi', isterseniz 'her şey Trabzon
ve Trabzonspor için platformu' deyin fark etmez. Zaman eleştirmek değil,

birleştirmek zamanıdır. Zaman, güçleri Trabzonspor'umuz için birleştirme zamanıdır. Ben bütün gücümle Trabzonspor'un yanındayım ve birliktelik içinde tüm sorunların bitirilmesi için elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyor ve gayret gösteriyorum."


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