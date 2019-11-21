Guilherme'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde
Adı transferde Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho siyah beyazlı kulübün tesislerini ziyaret etti.
Son iki sezondur Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Brezilyalı futbolcunun adı son dönemde Beşiktaş ile anılıyordu.
28 yaşındaki futbolcunun menajeri Marcelo Robalinho Beşiktaş Kulübü'nü ziyaret etti.
Robalinho instagram hesabından siyah beyazlı kulübü ziyaretinden fotoğraflar paylaştı. Bu ziyaret Beşiktaş taraftarlarını da heyecanlandırırken, transfer iddialarının da artmasına neden oldu.
İşte Marcelo Robalinho'nun paylaşımı:
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