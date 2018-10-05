Guilherme: 'Artık teknoloji futbola girdi. Bu duruma herkesin alışması gerekiyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGuilherme: 'Artık teknoloji futbola girdi. Bu duruma herkesin alışması gerekiyor'
GeriFutbol Guilherme: 'Artık teknoloji futbola girdi. Bu duruma herkesin alışması gerekiyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
05.10.2018 - 13:01, Son Güncelleme:

Guilherme: 'Artık teknoloji futbola girdi. Bu duruma herkesin alışması gerekiyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Guilherme: 'Artık teknoloji futbola girdi. Bu duruma herkesin alışması gerekiyor'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Guilherme Costa Marquesü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Guilherme Costa Marques, oynadığı her mevkiye kolay adapte olduğunu söyledi.

Sağ kanadın yanı sıra forvet ve on numara pozisyonunda da forma giyebilen Brezilyalı futbolcu, geçen sezon İtalyan ekibi Benevento'tan geldiği Süper Lig'e çabuk uyum sağladı.

Teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Guilherme, geride kalan 7 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak 621 dakika boyunca formasını terletti. Guilherme, ligde 2 asist ve bir gol kaydederken, iki de sarı kart gördü.

4 milyon Avro piyasa değeriyle Evkur Yeni Malatyaspor'un en değerli oyuncusu konumunda bulunan Brezilyalı futbolcu, Türkiye ligini, performansını ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin ve Süper Lig'in yurt dışında çok tanındığını belirten Guilherme, ülkenin dünyaca ünlü 4-5 takıma sahip olduğunu kaydetti.

Transfer olmadan yaklaşık 2 ay kadar görüşmelerin sürdüğünü anımsatan Guilherme, ligin tanınmışlığının ve oyuncu kalitesinin de kendisini Türkiye'ye getiren etkenlerden olduğunu dile getirdi.

Guilherme, birkaç değişik mevkide forma giyebildiğini anlatarak, "Ben diğer oynadığım takımlarda da aynı şekilde bir sürü değişik pozisyonda oynadım. Oynadığım mevkiye kolay adapte oluyorum. Her oyuncu bir pozisyonda oynamak ister. O pozisyonda antrenman yapmak ister ama ben takımıma nerede faydalı olacaksam o mevkide elimden gelen ne varsa onu yapmaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

"Takım performansı benim için daha önemli"

Süper Lig'e çabuk uyum sağladığını kaydeden Guilherme, gösterdiği performanstan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

Kendi performansından çok takımın performansının önemli olduğuna değinen Guilherme, şöyle devam etti:

"Ben daha çok takım başarısına yönelik düşünüyorum. İyi oynadığımız zaman alıyoruz puanları, bireysel performanslar çok önemli değil. Bazen bireysel olarak iyi olsak da maçı kaybedebiliyoruz. Onun için önemi kalmıyor benim için. Bence takımda herkesi için bu durum böyle. Yendiğimiz hafta herkes daha mutlu oluyor, bütün takıma yeniden hava geliyor. Onun için bireyselden öte takım performansı benim için çok daha önemli."

"Teknoloji artık futbola girdi"

Guilherme, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına herkesin alışması gerektiğini ifade etti.

VAR'da verilen kararların takımların lehlerine olduğu zaman hoşlarına gideceğini ancak aleyhteki kararlara ise yine tepki gösterileceğini belirterek, "Artık teknoloji futbola girdi. Bu duruma herkesin alışması gerekiyor." ifadelerini sözlerine ekledi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 149Liverpool - Manchester City
    1
    2,5Üst
    1,40
    3332kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (05.10.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cenk Tosun'lu Everton, Leicester deplasmanında! iddaa'da öne çıkan tercih ise...

Guilherme: 'Artık teknoloji futbola girdi. Bu duruma herkesin alışması gerekiyor'

Yiğit Arslan: 'Avrupa'da oynamak isterim'

Son dakika: A Milli Takım’ın Bosna-Hersek ve Rusya maçları aday kadrosu açıklandı