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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
31.07.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Guardiola gözden çıkardı, Avcı onu istiyor! Mangala... | Son dakika haberleri...

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Guardiola gözden çıkardı, Avcı onu istiyor! Mangala... | Son dakika haberleri...

Yeni sezon öncesinde kadrosunu; Tyler Boyd ve Douglas’la güçlendiren Siyah- Beyazlılar, transferde rotayı stopere çevirmişti.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda kadrosuna solak bir stoper kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’ın, 2 ismin üzerine yoğunlaştığı ortaya çıktı. Avcı’nın önerisinin ardından ilk olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City’nin Hollandalı yıldızı Bruno Martins Indi için düğmeye basan Kara Kartal, 27 yaşındaki oyuncu için hem kulübü hem de menajeriyle pazarlıklara başladı. 2 sezon önce Porto’dan 7.7 milyon Euro’ya alınan deneyimli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunan yönetimin, girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Favori Beşiktaş

Siyah-Beyazlılar, stoper transferinde İndi’yle birlikte başka bir solak stoperi de hedefleri arasında tutuyor... Beşiktaş’ın, İngiltere Premier Lig’in dev ekibi Manchester City’nin dünyaca ünlü Fransız stoperi Eliaquim Mangala için de girişimlerini sürdürüyor. City’le 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen kulübün Katalan menajeri Pep Guardiola’nın kadrosundaki çeşitlilik sebebiyle şans vermeyi düşünmediği 28 yaşındaki oyuncunun, bedelsiz olarak takımdan ayrılabileceği bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Mangala için ısrarını sürdüren Beşiktaş’ın, bu transferde favori olduğu ifade edildi.

Hedefte o da var!

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, 2 futbolcu konusunda da bizzat çalışma yürüttüğü ve yapılan temaslardan Başkan Fikret Orman’ı an be an bilgilendirdiği belirtildi. Naibi’nin, sol stoper transferine ek olarak sol kanat bölgesine de yeni bir isim kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiği gelen haberler arasında...

Guardiola gözden çıkardı, Avcı onu istiyor Mangala... | Son dakika haberleri...

Guardiola gözden çıkardı, Avcı onu istiyor Mangala... | Son dakika haberleri...

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