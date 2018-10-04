Gruplarda ikinci maçlara hazır mıyız? Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
04.10.2018 - 13:03, Son Güncelleme:

Gruplarda ikinci maçlara hazır mıyız? Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor...

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Gruplarda ikinci maçlara hazır mıyız? Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor...

Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, Beşiktaş ve Akhisarspor deplasmanda... Takımlardan son gelişmelere ve popüler iddaa tercihlerine göz atalım!

Fenerbahçe - Spartak Trnava

- Rizespor deplasmanında 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de Cocu ciddi şekilde sorgulanmaya başladı.

- Kendi liginde, 9 maçta sonunda 8 puan toplaybilen Spartak Trnava'ya karşı yapılacak olası bir puan kaybı, Başakşehir maçını beklemeden Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'deki sonunu getirebilir.

- Soldado, Mehmet Ekici, Dirar gibi isimler listede yok. Trnava'da ise orta sahanın tecrübeli isimi Anton Sloboda ile as sol bek Matus Conka, İstanbul'a getirilmedi.

En Çok Oynanan Bahis
  • 163Fenerbahçe - Spartak Trnava
    3
    MS1
    1,20
    16669kez oynandı
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Malmö - Beşiktaş

- Sıkışık fikstürden dert yanan Şenol Güneş rotasyon yapacak mı?

- Kayserispor maçına 'Quaresma, Babel, Vagner Love' hücum hattıyla çıkmıştı. 

- Sonradan oyuna dahil olan Lens, bu sefer ilk 11'de olabilir. Cezası sebebiyle o maçta forma giymeyen Caner Erkin de, Adriano'nun sakatlığını düşündüğümüzde, mutlaka Malmö karşısında ilk 11'de yerini alacaktır.

En Çok Oynanan Bahis
  • 178Malmö - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,90
    19817kez oynandı
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Standard Liege - Akhisarspor

- Sevilla deplasmanında 5-1 kaybeden Standard Liege, Akhisarspor karşısında yara sarabilecek mi?

- Spor Toto Süper Lig geçmişi olan Milos Kosanovic ve Luis Pedro Cavanda'yı da kadrosunda bulunduran Standard Liege, ligde de son 4 maçında sadece 1 kere kazanabildi.

- Ligde sadece Galatasaray'ı yenebilen Akhisarspor ise Avrupa Ligi'nde ilk kez deplasman maçına çıkacak. Cihat Arslan da kariyerinde ilk kez, ülke dışında bir maçta takımın başında olacak.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 182Standard Liege - Akhisarspor
    3
    MS1
    1,20
    25011kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
İddaa Tahminleri - 4 Ekim 2018Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 4 Ekim Perşembe iddaa programından güvendiği Avrupa Ligi maçlarını sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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