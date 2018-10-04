Gruplarda ikinci maçlara hazır mıyız? Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor...
Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı konuk ederken, Beşiktaş ve Akhisarspor deplasmanda... Takımlardan son gelişmelere ve popüler iddaa tercihlerine göz atalım!
Fenerbahçe - Spartak Trnava
- Rizespor deplasmanında 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de Cocu ciddi şekilde sorgulanmaya başladı.
- Kendi liginde, 9 maçta sonunda 8 puan toplaybilen Spartak Trnava'ya karşı yapılacak olası bir puan kaybı, Başakşehir maçını beklemeden Hollandalı teknik adamın Fenerbahçe'deki sonunu getirebilir.
- Soldado, Mehmet Ekici, Dirar gibi isimler listede yok. Trnava'da ise orta sahanın tecrübeli isimi Anton Sloboda ile as sol bek Matus Conka, İstanbul'a getirilmedi.
Malmö - Beşiktaş
- Sıkışık fikstürden dert yanan Şenol Güneş rotasyon yapacak mı?
- Kayserispor maçına 'Quaresma, Babel, Vagner Love' hücum hattıyla çıkmıştı.
- Sonradan oyuna dahil olan Lens, bu sefer ilk 11'de olabilir. Cezası sebebiyle o maçta forma giymeyen Caner Erkin de, Adriano'nun sakatlığını düşündüğümüzde, mutlaka Malmö karşısında ilk 11'de yerini alacaktır.
Standard Liege - Akhisarspor
- Sevilla deplasmanında 5-1 kaybeden Standard Liege, Akhisarspor karşısında yara sarabilecek mi?
- Spor Toto Süper Lig geçmişi olan Milos Kosanovic ve Luis Pedro Cavanda'yı da kadrosunda bulunduran Standard Liege, ligde de son 4 maçında sadece 1 kere kazanabildi.
- Ligde sadece Galatasaray'ı yenebilen Akhisarspor ise Avrupa Ligi'nde ilk kez deplasman maçına çıkacak. Cihat Arslan da kariyerinde ilk kez, ülke dışında bir maçta takımın başında olacak.
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