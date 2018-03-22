Griezmann'dan transfer açıklaması!
Oynadığı futbolla Avrupa'nın devlerini uzun süredir peşinden koşturan ve Atletico Madrid'in hücum yükünü sırtlayan Antoine Griezmann, kariyeriyle ilgili önemli bir karar almanın eşiğinde...
Fransa Milli Takımı'nın Kolombia ve Rusya yapacağı hazırlık maçları öncesinde basına konuşan 27 yaşındaki forvet, ''Geleceğime Dünya Kupası'ndan önce karar vereceğim. Bu kararımı kulübümle ve kız kardeşimle paylaştım. Eğer Atletico serüvenim biterse buna sevinmem çünkü orada mutluyum. Sezona karmaşık bir başlangıç yaptık ama Madrid'de kendimi iyi hissediyorum ve kulübü ileri götüreceğimizi biliyorum. Atletico ile şampiyonluk kazanmak istiyorum ve hala Diego Simeone'den öğreneceğim çok şey var'' sözleriyle geleceğine dair net ifadeler kullandı...
Manchester United'da zor günler geçiren vatandaşı Paul Pogba'ya da destek veren Griezmann, ''Milli takım kampına çok mutlu geldi. Kulübünüzde oynamamak ve kendinizi zirvede hissetmemek gerçekten zor. Ancak o hayattan zevk alıyor ve sıkı çalışıyor. Kendisini ispatlamak ve nasıl bir futbolcu olduğunu göstermek onun elinde. Gülümseyen ve sahada etkili olan bir Pogba'ya ihtiyacımız var. İşleri yoluna koyacağına dair inancım tam'' diyerek takım arkadaşının kalitesinden şüphe duymadığının altını çizdi. (Bein Sports)
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