Gran Canaria Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Gran Canaria Fenerbahçe Beko basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde Normal Sezon mücadelesi devam ediyor. Şu ana kadar sadece 2 kez mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, yoluna emin adımlarla yürümeye devam ediyor. Gran Canaria karşısında mücadele edecek olan Sarı Lacivertli temsilcimiz, şu anda bulunduğu liderlik koltuğunu kaybetmek istemiyor. Peki, Gran Canaria Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Gran Canaria karşısında mücadele etmeye hazırlanan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, galibiyet için parkede tüm kozunu oynayacak. Peki, Gran Canaria Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı detaylar
GRAN CANARİA FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 19. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Gran Canaria karşısında galibiyet için parkeye çıkacak. 17 Ocak Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.
Ev sahibi Herbalife Gran Canaria ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.
İki takım arasında bu sezon Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 97-72 kazanmıştı.
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