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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
02.03.2018 - 17:20, Son Güncelleme:

Göztepe'ye 20 milyon dolar gelir

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SPOR Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin CEO'su Özgür Gündoğan, Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilen yeni stadın kulüp için milat olacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı İzmir Bürosu'na ziyarette bulunan Gündoğan, stat projesinde kale arkası tribünlerinin düzenlenmesiyle kapasitenin 25 binin üzerine çıkacağını söyledi. Stat zeminiyle ilgili çalışmaların süratli bir şekilde sürdüğünü dile getiren Gündoğan, "Bu aşamadan sonra çalışmalar çok hızlanacak. Stat projesinde olimpik sporlar müzesi, Göztepe müzesi, hipermarket ve farklı mağazalar ile kafeler de bulunacak. İnşaatın tamamlanmasıyla kulübe yıllık 20 milyon dolar gelir gelecek" diye konuştu. 

Ligde iyi bir konumda bulunduklarını anlatan Özgür Gündoğan, "Göztepe çok büyük bir camia. Avrupa kupalarına katılmayı hepimiz çok isteriz. Bundan sonraki süreçte Göztepe sezona ilk 5 içinde girmek için başlayacak. Biz yarının planlarını yapıyoruz. Gelir gider tablomuz da çok uygun olmalı" dedi.
Torbalı'da hayata geçecek spor akademisi hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Gündoğan, "Torbalı'da yapacağımız ve spor akademisi olarak planladığımız tesislerde eğitim alacak çocuklar, akademik eğitimlerin yanı sıra spor eğitimlerini de görecekler. Bu çocukların önemli bir bölümü profesyonel sporcu olacak.
Olamayanlar da diğer dallarda kendini geliştirecek" şeklinde konuştu.

ÇİĞLİ'YE ANLAMLI ZİYARET

SÜPER Lig'de yarın Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, futbolcular Sabri, Selçuk, Günay ve Kosanovic'le yönetim kurulu Çiğli'de bulunan 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Göztepe kafilesi, şehit pilotlarımız Yunus Bal ile Resul Ekrem Gökdoğan anısına yaptırılan formaları komutanlar Yaşar Kadıoğlu ve Ümit Hürüz'e hediye etti. 

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