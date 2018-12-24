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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.12.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

Göztepe'nin vazgeçilmezi Titi

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Göztepe'nin vazgeçilmezi Titi

Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 22 puanla kapatan Göztepe'de 16 maçta 1440 dakika sahada kalan Titi, en istikrarlı isim oldu.

Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Bayram Bektaş'la başlayıp Kemal Özdeş'le devam ettiği 17 haftalık periyodu 22 puanla 10. sırada bitirdi. Toplam 24 futbolcunun şans bulduğu sarı-kırmızılı ekipte, tüm maçlarda forma giyen isim olmadı. Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Titi, diğer 16 müsabakada 1440 sahada kalarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu.

Titi'yi 1435 dakikayla kaleci Beto ile 1391 dakika mücadele eden Celso Borges takip etti. Göztepe'de Hakan Çinemre, Yalçın Kayan ve Samed Ali Kaya'nın yanı sıra kadro dışı bırakılan Nabil Ghilas en az süre alan isimler oldu.

- Toplam 18 gol

Geçen sezonun ilk devresinde 30 gol atan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 18 golde kaldı. Yasin Öztekin 7 golle en golcü isim olurken, Cameron Jerome 3, Alpaslan Öztürk ile Halil Akbunar ikişer, Andre Castro, Yoan Gouffran ve Wallace Reis de birer gol kaydetti. Göztepe'nin hanesindeki bir gol de Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ın kendi kalesine attığı golle yazıldı.

Göztepeli futbolcuların sahip olduğu 17 golün 12'si ayakla, 5'i kafayla atıldı. Geçen sezonun ilk devresinde lehine en çok penaltı kararı verilen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk yarıda hiç penaltı kullanmadı. Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto, bu sezon sarı-kırmızılı ekibin aleyhine verilen 4 penaltının 2'sini kurtardı. Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan da Oğuzhan Özyakup'un penaltı vuruşlarını kurtaran Portekizli kaleci, Süper Lig kariyerinde 11 penaltının 6'sında gol izni vermedi.

- İlk yarılarda 7 gol

Müsabakaların ilk yarılarında 7 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde de 7 gol gördü. Göztepe, ikinci 45 dakikalık bölümlerde 11 gole ulaşıp 12 gol yedi.

- 34 sarı ve 3 kırmızı kart

Futbolcuları toplam 34 sarı ve 3 kırmızı kart gören Göztepe'de; Andre Castro, Andre Poko ve Kadu kırmızı kart cezasıyla takımlarını eksik bırakan isimler oldu. Toplam 12 oyuncunun sarı kart gördüğü sarı-kırmızılı ekipte stoperler Titi ile Wallace Reis'e beşer sarı kart çıktı.

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