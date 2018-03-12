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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Göztepe'nin gözü Avrupa'da!
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Futbol
AA
12.03.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Göztepe'nin gözü Avrupa'da!

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Göztepe'nin gözü Avrupa'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkını elde edeceğimizden umutluyum." dedi.

Sepil yaptığı açıklamada, kendileri için kritik bir müsabakada Antalyaspor'u 2-1 yendiklerini söyledi.

Kalan haftalarda ligde düşmeme mücadelesi veren takımlarla karşılaşacaklarını belirten Sepil, şunları kaydetti:

"Bu işimizi daha da zorlaştırıyor. Dokuz maç kaldı, hedefimiz beşinci olmak, kalan haftalarda bunu sonuna kadar kovalayacağız. Dün puan kaybetseydik bu hedefimizden sapmış olacaktık ve iddiasız bir hale gelecektik. Önümüzdeki 9 maçın 5'i sahamızda, Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edeceğimizden umutluyum."

"Demba Ba gibi bir santrforunuz varsa tartışacak bir şey yok"

Mehmet Sepil, Göztepe formasıyla 4. golüne ulaşan Demba Ba'nın henüz tam hazır olmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"1,5 yıl futbola ara vermiş Demba Ba'nın şu anda vücut olarak yüzde 100 hazır olması mümkün değil ancak kafa olarak, şut olarak iyi durumda. Bu ikisi çok önemli, çok iyi şutlar atıyor, vuruşları çok net. Demba Ba gibi bir santrforunuz varsa tartışacak bir şey yok. Bence 2-3 maç sonra vücudu da beyniyle hareket etmeye başlayacak, benim beklentim bu."

"Bir numaramız tribünümüz"

Taraftarlarının Türkiye'de başka bir örneğinin olmadığını savunan Sepil, şöyle konuştu:
"Bütün Türkiye onları izliyor, bütün Türkiye onlara imreniyor. Başakşehir karşısında mağlup olduktan sonra taraftarımız aynıydı, dün galip geldik, taraftarımız yine aynı davranış biçiminde. Türkiye'ye örnek olacak bir tribün. Bir numaramız ne Demba Ba, ne başka şeyler, bizim bir numaramız tribünümüz."

Son 9 haftaya 39 puanla girdi

Ligde Antalyaspor'u 2-1 yenerek puanını 39'a çıkaran Göztepe, maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı.
Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Demba Ba, 4. golüne ulaşarak takımdaki en golcü isimlerden biri oldu.
Atiker Konyaspor'a transfer olan Adis Jahovic'in Göztepe adına 14 gol attığı ligde, Demba Ba, Tayfur Bingöl ve Andre Castro'nun dörder golü bulunuyor.

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