Göztepeli taraftarlar için sinir bozucuydu

İlk devrenin genel bir yorumunu alalım…

İlk devrenin ilk 10 dakikasında Göztepe en az 2-0 yapabilecekken 1-0 geriye düştü.

Göztepeli taraftarlar açısından sinir bozucu bir goldü Talisca’nın golü.

Ama işte büyük takım, klas ayak farkı bu demek.

Göztepe önde baskı kurarken Beşiktaş, hücuma geçişlerde bir çok pozisyonda topu iyi kullanamadı.

Beşiktaş, bu sezonun alışkanlığı olarak, yine sayısız atak yedi rakibinden. Ve yine esas golcüsünü ceza alanı içinde topla buluşturmakta zorlandı. Tosun’un pozisyonu yok.

İşleyen tek şey ‘sürpriz golcü Talisca’ planı.

2-İlk devre en çok öne çıkan isim kimdi?

İlk devrede maçın adamı FABRI’ydi! Üçbuçuk net kurtarışı var! Bu kadar geçirken bir orta saha ve defansa karşı Şenol Güneş’i ayakta tutan isim İspanyol eldiven oldu.

3-İki hocanın ikinci devre hamleleri nasıl olur?

Tamer Hoca’dan psikolojik bir hamle bekliyorum. Yani Ömer Şişmanoğlu’nu eski takımına karşı saha sürmesini…

Güneş’in yapacağı hamleleri artık hekes tahmin edebilir. Sakatlık olmazsa Oğuzhan-Negredo oyuna alacağı ilk isimler olur. Ama skor 1-0 devam ederse sonlara doğru illaki orta alana mücadelecisi Medel veya Necip’i sürer. Ancak, ikinci 45’e direkt Negredo ile başlamalı. Hem Cenk dinlenmiş olur hem de İspanyol biraz daha geniş zamanda kendini daha iyi ortaya koyabilir.