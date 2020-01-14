Göztepeli futbolcular kampta böyle eğlendi

Sarı kırmızılı futbolcular, Serdar Gürler, Alparslan Öztürk, Soner Aydoğdu, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar ve Berkan Emir birbirleri hakkında neler bildiklerini test eden bir oyun oynadı.

Futbolcuların sorulara verdikleri cevaplar ise ortaya eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

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