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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 17:21,Son Güncelleme:/

Göztepeli futbolcular kampta böyle eğlendi

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İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe'de futbolcular yoğun antrenman temposunu yorgunluğunu oynayarak attı.

Sarı kırmızılı futbolcular, Serdar Gürler, Alparslan Öztürk, Soner Aydoğdu, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar ve Berkan Emir birbirleri hakkında neler bildiklerini test eden bir oyun oynadı.

Futbolcuların sorulara verdikleri cevaplar ise ortaya eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Göztepeli futbolcular kampta böyle eğlendi

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Göztepeli futbolcular kampta böyle eğlendi

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