Göztepe'den Hakan'a profesyonel sözleşme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, altyapısında forma giyen Erol Hakan Sepil'le profesyonel sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2008'de Urla'daki Göztepe Futbol Okulu'na kayıt olan, ardından altyapı takımlarında forma giyen 18 yaşındaki Erol Hakan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erol Hakan, altyapısından yetiştiği Göztepe'de profesyonelliğe adım attığı için çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, sarı-kırmızılı ekipte uzun yıllar forma giymek istediğini kaydetti.
Erol Hakan, A takımın yeni sezon öncesi hazırlık kampında da yer almıştı.