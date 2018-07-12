Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmanda, şut, çabukluk ve kuvvet çalışmaları yaptı.
İzmir temsilcisi, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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