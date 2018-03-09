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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriGöztepe’de Tuna’dan başarı sözü!
Futbol Göztepe’de Tuna’dan başarı sözü!
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Sıradaki Haber:Altınordu ’Süper’ geliyor!

Futbol
dha
09.03.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Göztepe’de Tuna’dan başarı sözü!

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Göztepe’de Tuna’dan başarı sözü!

SPOR Toto Süper Lig’de sezonun ikinci yarısında çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, pazar günü Bornova Stadı’nda oynanacak Antalyaspor maçı öncesi camianın yüreğine su serpti.

Özellikle ikinci devredeki karşılaşmaların zorluk seviyelerinin üst düzeyde olduğunu belirten Tuna, "Ligdeki tüm ekiplerin bir hedefi var. Kimi şampiyonluk için mücadele ediyor, kimi Avrupa kupalarına katılabilmek için, kimi de küme düşmemek adına sahaya çıkıyor. Biz de ilk 5’i çok istiyoruz. Özellikle taraftarımızın Avrupa umudu var. Onların beklentilerine ve tutkularına en iyi şekilde cevap vereceğimize inanıyorum. Süper Lig’de iyi bir Göztepe var. Sezon sonunda ligi en iyi şekilde tamamlyacağız" dedi.

Antalyaspor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdüren sarı-kırmızılılarda sağ dizinden sakatlığı bulunan orta saha Andre Castro’da ciddi bir soruna rastlanmadığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde Portekizli futbolcunun Antalyaspor müsakasında takımdaki yerini alacağı ifade edildi. Yine sakatlıkları yüzünden 3 haftadır takımdan ayrı kalan kaleci Beto ile stoper Kadu’nun da iyileştiği vurgulandı. Sol bek Traore kırmızı kart cezasını tamamlarken, bu sezon 4. sarı kartını gören sağ bek Sabri ise pazar günü sahada olmayacak. Tedavilerine devam edilen defans oyuncusu Hakan Çinemre ve golcü Ömer de yine Antalyaspor’a karşı süre alamayacak.

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