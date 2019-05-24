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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.05.2019 - 16:22, Son Güncelleme:

Göztepe'de takımı Beto motive ediyor!

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Göztepe'de takımı Beto motive ediyor!

Spor Toto Süper Lig’de pazar günü evinde oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasını kayıpsız geçerek kümede kalışını ilan etmek isteyen Göztepe, tüm camiasıyla kritik randevuya hazır.

Hafta boyunca Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde kampa giren sarı-kırmızılı futbolcuların teknik ekip ve yönetime galibiyet sözü verdikleri ifade edilirken, özellikle kaptan kaleci Beto’nun takım arkadaşlarını en iyi şekilde motive etmek için büyük çaba gösterdiği bildirildi.

BETO MOTİVASYONU

Sevilla ve Porto’da oynadığı dönemlerde kritik finalleri yakından yaşayan isim olan Portekizli eldivenin teknik direktör Tamer Tuna’nın en büyük yardımcısı olduğu dile getirildi. Arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olan 37 yaşındaki kalecinin, "Taraftarımızı o stattan başı dik bir şekilde göndereceğiz. Hepimiz Göztepe’ye layık olacağız" gibi cümleler kurduğu vurgulandı. Göz-Göz’ün en önemli gol silahlarının da sağlığına kavuşması teknik ekibe derin bir nefes aldırdı.

Göztepede Yasin Öztekin seferberliği
Göztepe'de Yasin Öztekin seferberliği!

TARAFTAR GERİ SAYIMDA

Yasin Öztekin, Serdar Gürler ve Cameron Jerome’un ufak ağrılarının dışında sorunlarının kalmadığı belirtildi. Zor bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan İzmir ekibinde 5 haftadır takımla birlikte olan Başkan Mehmet Sepil’in kümede kalınması halinde oyunculara hatrı sayılı prim ödemesi yapacağı öğrenilirken, taraftarlar da geri sayıma geçti. Biletlerin tamamını tüketen ve sosyal medyadan organize olan sarı-kırmızılıların Bornova Stadı’nı karnaval yerine çevirecekleri dile getirildi.

ANKARAGÜCÜ MERAKI

Ankaragücü ile son hafta final maçına çıkacak Göztepe’de taraftarın en merak ettiği konuların başında sarı-lacivertlilerin İzmir’e nasıl bir kadroyla geleceği oldu. Boyd ve Kulusic gibi iki futbolcusundan cezası nedeniyle yararlanamayacak olan Başkent ekibinde, yaşanan maddi sıkıntılar yüzünden birçok oyuncunun Göztepe karşılaşmasına çıkmayacağına dair iddialar ortaya atıldı. Göztepe teknik ekibinin ise Ankaragücü’nün durumuyla ilgilenmediği, "Bizim için rakibimizin nasıl kadroyla mücadele edeceği değil, bizim ne yapacağımız önemli" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Göztepede takımı Beto motive ediyor

İHTİMALLER NELER?

Galatasaray’ın şampiyonluk ipini göğüslediği Spor Toto Süper Lig’de son haftaya girilirken düşme hattında büyük heyecan yaşanıyor. Geçen hafta en önemli rakibi Bursaspor’dan deplasmanda 1 puan alan 35 puana sahip 15’inci sıradaki Göztepe en avantajlı takım olarak görülüyor. Sarı-kırmızılılar pazar akşamı Bornova Stadı’nda Ankaragücü’nü yendiği takdirde rakipleri Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un alacağı sonuçlara bakmaksızın ligde kalışını ilan edecek.

Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi hesapları yapan Yeni Malatyaspor’a konuk olurken, Erzurumspor ise iddiası kalmayan Kayserispor’la dış sahada karşılaşacak. Saha ve seyirci avantajına sahip Göztepe’ye duruma göre beraberlik dahi yeterli olabilecek. Bursaspor, Malatya deplasmanından 3 puanla dönemezse Göztepe alacağı 1 puanla yoluna Süper Lig’de devam edecek. Göz-Göz, Ankaragücü’ne mağlup olursa mutlaka Bursaspor ve Erzurumspor’un puan kaybını bekleyecek.

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