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Göztepe'de savunma alarmı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 2-1 mağlup olan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başlarken savunmada alarma geçti.

DHA
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Sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Kadu'nun eksikliği teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sol bek Traore'nin de tam anlamıyla iyileşmediği belirtildi. Traore'nin hazır hale gelmesini bekleyen teknik direktör Tamer Tuna'nın defansın solunda görev yapan Schwechlen'i stopere çekeceği belirtildi. Traore iyileşmez ise Peybernes'e görev verecek Tuna'nın Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna girip gol atan Andre Poko'yu da Kayserispor'a karşı 11'de oynatacağı vurgulandı.

Transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe'nin yerli stoper ve kanat aradığı öğrenildi. Göztepe'nin Almanya'da Darmstadt 98 takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Aytaç Sulu ile görüştüğü iddia edildi. Sezon başında da Aytaç'ı listesine alan İzmir ekibinin 32 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla bir kez daha temasa geçtiği kaydedildi. Sezonun ilk yarısında Bundesliga 2'de 18 maçta görev yapan deneyimli defans oyuncusu istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Aytaç, 18 müsabakada 3 de gol attı. Göztepe'nin bütçesine göre hem kanatlarda hem de forvette görev alan bir futbolcuyu daha renklerine dahil etmesi beklenirken, başkan Mehmet Sepil'in sadece 1 futbolcu alınmasından yana tavır sergilediği öğrenildi. 

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