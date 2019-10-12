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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Göztepe’de Jerome formayı kaptı! Eren Derdiyok'u kulübeye hapsetti...

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Süper Lig’de son olarak evinde İstikbal Mobilya Kayserispor’u 4-0 yenerek alt sıralardan uzaklaşan Göztepe’de, Cameron Jerome’un performansı teknik ekibi umutlandırdı.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar yüzünden yaz kampında takımdan ayrı kalan ve ilk 4 haftada forma giyemeyen İngiliz golcü, mevkidaşı Eren Derdiyok’u kulübeye hapsetti.

İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında ilk 11’de sahaya çıkan 32 yaşındaki futbolcu gol atamasa da gösterdiği performansla beğeni topladı.

Teknik direktör Tamer Tuna’nın, toplam 254 dakika sahada kalan Jerome’a bundan sonraki haftalarda da 11’de şans vereceği ifade edildi.

Göztepe’de Jerome formayı kaptı Eren Derdiyoku kulübeye hapsetti...

Galatasaray’dan büyük umutlarla transfer edilen Eren Derdiyok ise Jerome’un görev yaptığı son 3 maçta oyuna sonradan bile giremedi.

Eren’le birlikte takımın önemli hücum ayaklarından kanat oyuncusu Yasin Öztekin de formayı unuttu.

Bu sene sadece ilk 3 haftada oynayan deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor, Konyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor karşılaşmalarında şans bulamadı.

Göztepe’de Jerome formayı kaptı Eren Derdiyoku kulübeye hapsetti...

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