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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.06.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

Göztepe'de Hernani sürprizi, bonservisi elinde! | Transfer haberleri...

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Göztepe'de Hernani sürprizi, bonservisi elinde! | Transfer haberleri...

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe’ye Porto’dan ayrılan ve sözleşmesi elinde olan Hernani önerilirken, transferde son kararı Teknik Direktör Tamer Tuna verecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Murat Paluli ve Veli Çetin'e resmi sözleşmeyi imzalatan sarı-kırmızılı takıma, menajerler tarafından da birçok oyuncu önerilmeye devam ediliyor.

Menajerlerin İzmir ekibine son önerdiği isim ise Portekizli oyuncu Hernani oldu. Son olarak Porto forması giyen ve Portekiz ekibiyle sözleşme uzatmayan deneyimli oyuncu için son kararı Teknik Direktör Tamer Tuna verecek.

Son dakika: Göztepede ikinci imza Veli Çetinden
Son dakika: Göztepe'de ikinci imza Veli Çetin'den

Bonservisi elinde

Kariyerine ülkesinin takımlarından Mirandela’da başlayan Hernani Jorge Santos Fortes, burada gösterdiği başarılı performansla Vitoria Guimares’in yolunu tuttu. Guimares’in ardından ülkesinin önemli takımlarından Porto’ya transfer olan Hernani, bir sezon Olympiacos ve Guimares’te kiralık olarak top koşturdu. Son iki sezonu Porto’da geçiren 30 yaşındaki oyuncu, geçen dört farklı kulvarda sadece 433 dakika forma giyerek beklentilerin uzağında kaldı. Sezonun sona ermesiyle Porto’daki sözleşmesi sona eren Hernani, mavi-beyazlılarla sözleşme uzatmadı. Deneyimli hücumcu her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Bir iddia da Bulgaristan’dan

Menajerlerin sarı-kırmızılı takıma Hernani’nin yanı sıra bir başka Portekizli oyuncu Tiago Rodrigues’i önerdiği de belirtildi. Ülkesinde Amarente, Vitoria Guimares, Porto, Maritimo ve Nacional’de forma giydikten sonra 2017/2018 sezonunda Bulgaristan’ın CSKA Sofya takımına transfer olan ofansif orta saha oyuncusu, iki sezonda 74 maça çıkarken rakip filelere 18 gol gönderdi. Rodrigues’in de tıpkı Hernani gibi bonservis sorunu bulunmuyor.

Göztepede Hernani sürprizi, bonservisi elinde | Transfer haberleri...

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