Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe'de Caner tamam, Emrah yolda
GeriFutbol Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
18.06.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda

Süper Lig ekiplerinden Göztepe yerli transferinde hamlelere başladı. Sarı-kırmızılılar teknik direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda küme düşen Akhisarspor'la yollarını ayıran stoper Caner Osmanpaşa ile prensipte anlaşma sağladı.

Son 4 sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen 31 yaşındaki futbolcuyla küçük pürüzlerin kaldığı ve en kısa zamanda resmi sözleşme imzalanacağı kaydedildi. Caner transferinde sona gelen Göztepe'nin, Akhisar gibi küme düşme acısı yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kanat oyuncusu Emrah Başsan'la da ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı. Emrah'ın da Göztepe'ye gelmeyi çok istediği ve bu transferin en kısa zamanda netlik kazanacağı ileri sürüldü.

Eren Derdiyok gelişmesi Transfer...
Eren Derdiyok gelişmesi! Transfer...

GALATASARAY'DA OYNADI

Göztepe, Trabzonspor'dan Hugo Radollega, Galatasaray'dan Eren Derdiyok ve Lokomotiv Moskova'dan Manuel Fernandes'le görüşmelerini sürdürüyor. Futbol yaşamına Akçaabat Sebatspor'da başlayan Caner Osmanpaşa, Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor, Kayseri Erciyesspor ve Akhisarspor'da oynadı. Geçen sezon Akhisarspor'da 46 resmi maça çıkarak oldukça istikrarlı bir görüntü ortaya koyan deneyimli savunmacı, 3923 dakika sahada kaldı. Erzurumspor'da geçen sene 31 lig maçına çıkan 27 yaşındaki Emrah ise Pendikspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'da görev aldı. Yurt dışı deneyimi de yaşayan Emrah Başsan profesyonel kariyerinde 280 maç oynayıp 54 kez gol sevinci yaşadı.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (18.06.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Toronto Raptors'un şampiyonluk kutlamalarında korku dolu anlarlar
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Yusuf Sari ile imzalıyor
Göztepe'de Caner tamam, Emrah yolda
Michel Platini kimdir ve kaç yaşında? İşte, kariyerinden detaylar