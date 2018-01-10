Göztepe ve Atiker Konyaspor yenişemedi

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe Halil Akbunar'ın 5. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Atiker Konyaspor maçın bitimine 4 dakika kala Vedat Bora'nın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve takımlar sahadan berabere ayrıldı.
Göztepe, Antalya kampındaki 3. hazırlık maçını 12 Ocak Cuma günü Adanaspor ile oynayacak. Sarı-kırmızılı ekip kamp dönemindeki ilk hazırlık maçında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olmuştu.