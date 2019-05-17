Göztepe taraftarından Bursa'ya giden takıma coşkulu uğurlama!
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Göztepe'yi taraftarı yolcu etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Bursaspor maçı öncesinde hava yoluyla İstanbul'a giden takımı, Adnan Menderes Havalimanı'ndan uğurladı.
Havalimanı girişinde araçlarıyla bekleyen taraftarlar, köprüye "İnandık sizlere, güvendik sizlere" pankartı astı.
İzmir ekibini taşıyan otobüsün geçişi sırasında taraftarlar, meşaleler yakıp marşlar söyledi.
Konvoy eşliğinde Adnan Menderes Havalimanı giriş kapısına gelen futbolcular, kendilerini uğurlamaya gelen taraftarlara el salladı, teşekkür etti ve cep telefonuyla coşkulu kalabalığı görüntüledi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilmesiyle son 2 haftaya küme düşme hattının hemen üzerinde girmişti.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor'u yenmesi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un da puan kaybetmesi durumunda, ligde kalmayı garantileyecek.
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