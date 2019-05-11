Göztepe - Sivasspor (muhtemel)
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, Bornova Stadı'nda Sivasspor'u ağırlayacak. Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Göztepe: Beto, Tayfur, Wallace, Titi, Berkan, Castro, Poko, Halil, Deniz, Serdar, Jerome
Sivasspor: Tolgahan, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Rybalka, N'Dinga, Douglas, Özer, Emre, Diabate
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