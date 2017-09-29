Göztepe puanları ilk yarıda topluyor! Goller...

Geride kalan 6 müsabakada sadece 1-0 kaybettiği Kayserispor maçında gol sevinci yaşayamayan Göztepe, attığı 13 golün 9'unu ilk 45 dakikada buldu. Göztepe, Fenerbahçe ile 2-2 berabere biten maçın 8'nci dakikasında Castro ile ağları sarsarken, 3-2 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasında 26'ncı dakikada Tayfur, 44'ncü dakikada Ghilas tabelayı değiştirdi. Sarı-kırmızılılar deplasmanda 2-0 kazandığı Osmanlıspor maçında da golleri ilk yarıda buldu. Tayfur 25'nci dakikada Göztepe'yi öne geçirirken, 45+2'de Jahovic penaltıdan skoru perçinledi.

Taraftarıyla ilk kez buluştuğu Gençlerbirliği karşılaşmasını da 3-2 kazanan İzmir temsilcisi, Scorione'nin 36, Tayfur'un da 38'nci dakikalarda attığı gollerle büyük avantaj yakaladı. Son olarak Sivasspor deplasmanına çıkan Göztepe, yine ilk yarıda 2 gol kaydetti. Jahovic'in 33 ve 45+1'nci dakikada attığı gollerle soyunma odasına 2-1 galip giren Göztepe, 90 dakika sonunda sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Taraftarının desteğiyle Medipol Başakşehir maçına baskılı başlaması beklenen teknik direktör Tamer Tuna, erken atılan gollerin önemli olduğunu vurguladı. Teknik adam, "Başakşehir karşılaşması kolay olmayacak. Dolu tribünler önünde kendi futbolumuzu sahaya yansıtıp istediğimizi alacağımıza inanıyorum" dedi. Göztepe'de Emrecan ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak.