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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Onur ATIŞ - İZMİR / DHA
01.02.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Göztepe, Merveil Ndockyt'u elinden kaçırdı! Barcelona'ya gitti...

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Göztepe, Merveil Ndockyt'u elinden kaçırdı! Barcelona'ya gitti...

Türkiye hareketli ve heyecanlı günlerin ardından devre arası transfer dönemini kaparken, bir gün önce tüm dünya Barcelona'nın genç bir oyuncu ile yaptığı sözleşme ile şaşkına döndü.

Katalan ekibi yıldızlarla dolu kadrosuna 18 yaşında Kongolu Merveil Ndockyt'u kattı. Barcelona, genç yıldızın kulübü Getafe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli öderken, bu transfer Göztepe'de de büyük hayal kırıklığına neden oldu.

İzmir Kulübü, o dönemin teknik direktörü Tamer Tuna'nın tavsiyesi ve isteği üzerine genç futbolcuyu 2017 yaz transfer döneminde imza için şehre getirdi. Transferi için Arnavutluk kulübü FK Tirana ile 350 bin Euro bonservisle anlaşma da sağlandı.

Ancak Göztepe Başkanı Mehmet Sepil prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen bu transferden vazgeçti. Bu gelişme sonrasında Merveil Ndockyt, İspanyol ekibi Getafe'nin yolunu tuttu ve 1,5 yıllık sürede değerini 20 milyon Euro'ya yükseltip, Barcelona'ya transfer oldu.

Böylece Göztepe avucunun içindeki büyük bir yıldızı kaçırırken, kulüp için çok büyük sayılabilecek önemli bir gelirden de oldu.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

 

Barcelona kulübü geçtiğimiz aylarda eski efsanesi Ronaldinho'nun bu videosunu takipçileriyle paylaşmıştı...

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