Göztepe maçı öncesi çarpıcı sözler: Bugünden itibaren G.Saray

4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim ile bu sezon ilk maçına çıkacak olan Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bu maç öncesi gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.

Fatih hoca sadece Galatasaray'a değil lige, şampiyonluk yarışına ayrı bir heyecan ve renk katacaktır. Fatih Terim, Galatasaray için başarı demek, şampiyonluk demek, 4 yıldızın 1.5'u demektir! Fatih Terim bu takıma maksimum kazanma hırsı, takım ruhunu aşılayacaktır Ve bugünden itibaren Galatasaray artık şampiyonluğun en büyük adayıdır....

Fatih hoca, Galatasaray ilk 11'inde yalnızca Yasin-Rodrigues değişikliğine gitmiş. Laf olsun sadece imzam olsun diye bir hamlede bulunmayıp doğrusunu yapmış Fatih hoca... Çünkü gerçekler ortada. Galatasaray'da as takım yani 12-13 oyuncu dışındaki futbolcuların ne kadar formsuz olduğunu kupa maçlarında gördük. Bugün eminim ki, Fatih hocanın Galatasaray camiasına kattığı o heyecan daha da tutkulu bir takım ortaya çıkaracaktır.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Terim'i getirerek geride kalan 2.5 yıllık dönemde sportif açıdan en doğru kararını verdi. Artık o da başkanlığın tadını çıkarıp, büyük bir teknik adamla çalışmanın keyfini yaşayacaktır. Şimdi öyle Galatasaray'a, teknik adamına, futbolcusuna saha içinde, saha dışında vurmak kolay olmayacaktır! Son yıllarda hakem hatalarından canı yanan Galatasaray bana göre eskisi kadar mağdur da olmayacaktır. Çünkü artık kenarda Fatih Terim gerçeği var!