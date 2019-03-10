Göztepe - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Koray Gençerler'in yönettiği karşılaşmayı anbean 'Canlı Takip' sayfamızdan takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan, Borges, Andre Castro, Serdar Gürler , Yasin, Axel, Deniz
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan, Pavelka, Sadıku, Karim Hafez, Trezeguet, Koita
Karşılaşmayı anbean aşağıdaki görsele tıklayarak takip edebilirsiniz!
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