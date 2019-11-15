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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.11.2019 - 11:59, Son Güncelleme:

Göztepe Gürsel Aksel Stadı yükleniyor! 2 ay içinde...

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Göztepe Gürsel Aksel Stadı yükleniyor! 2 ay içinde...

İzmir’de 94 yıllık tarihinde ilk kez en büyük hayali olan kendi stadına kavuşmayı bekleyen kentin Süper Lig’deki temsilcisi Göztepe, geri sayıma geçti.

Göztepe, sembol isimlerinden Gürsel Aksel’in adını verdiği, Türkiye ve Avrupa’da eşi bulunmayan stat inşaatında Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Başkanı Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ağırlarken efsane futbolcuları, mevcut kadrosu ve altyapısıyla tek vücut olarak gövde gösterisi yaptı.

Ocak 2014’teki ilk ihalenin iptal olmasına yol açan tüm yasal engeller aşıldıktan sonra ihalesi 14 Haziran 2017’de yapılıp temeli o dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül 2017’de atılan stat, kısa süre içinde yükseldi.

TOKİ’nin dev yatırımıyla 218 milyon 900 bin TL’ye mal olan 25 bin kapasiteli stat, 2 ay sonra Süper Lig’in ikinci yarısında 24-26 Ocak haftasında Beşiktaş’la oynanacak devrenin ilk iç saha maçında açılacak.

Çatısı ve tribünleri tamamlanan, skorbordları takılıp çimlendirmeye geçilen statta koltuk montajları, elektrik aksamları, çatı ve çevredeki peyzaj çalışmaları yapılacak, elektronik bilet sistemleri takılacak.

2 ay içinde maç oynamaya hazır hale gelecek stadın bitişiğindeki ticari alanları ise daha sonra tamamlanacak.

Maç oynanmayan günlerde de 7 gün, 24 saat yaşayacak restoranları, ticari alanları, otoparkı, locaları, taraftar meydanı bulunan stadın çatısındaki halka açık yürüyüş yolu Avrupa’da ilk olacak.

Göztepe Gürsel Aksel Stadı yükleniyor 2 ay içinde...

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