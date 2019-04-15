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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.04.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Göztepe gülmeyi unuttu

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Göztepe gülmeyi unuttu

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'a deplasmanda 1-0 yenilip bitime 6 maç kala düşme hattından kurtulamayan Göztepe, gol atmayı da unuttu.

Galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkaran sarı-kırmızılılar son 4 müsabakada hiç sevinç yaşayamadı. Ligde mücadele eden 17 takım arasında son 4 maçında gol atamayan tek takım olan Göz-Göz'de devre arasında santrfor transferi istekleri gerçekleşmeyen taraftarlar, ortaya çıkan tabloyla kahroldu. Son olarak 3 Mart'ta Atiker Konyaspor'la deplasmanda oynanan mücadelede Yasin Öztekin'le gol bulan Göztepe, Kasımpaşa, Beşiktaş, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor sınavlarını boş geçti.

Bu süreçte sadece Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan İzmir ekibi diğer maçları 1-0 kaybederek camiasını kahretti. Göztepe'de ağır eleştirilerin hedefi olan mevcut golcüler Jerome, Ghilas ve Deniz ise beklenen patlamayı yapamadı. Sezonun ikinci yarısında Jerome siftah dahi yapamazken, Ghilas sadece 1, Deniz ise 2 gol atabildi. Göz-Göz, 9 aylık ayrılığın ardından kulübe dönen Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde de umduğunu bulamadı. Göreve geldiği günden beri iddialı konuşan Tamer Tuna, son 8 hafta için, "Bu periyodun lideri olabiliriz" yorumunda bulundu.

Ancak Göztepe'ye döndükten sonra takımın başında çıktığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi elde eden genç çalıştırıcının planları tutmadı. Son 6 haftaya oldukça stresli giren 27 puana sahip 16. sıradaki Göztepe cumartesi günü Bornova Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak. Ardından Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile oynayacak Göztepe kümede kalabilmek için kader maçlarına çıkacak. Erzurumspor maçı hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Göztepe'de stoper Titi cezalı, sol bek Traore, orta saha Atakan ve defans Hakan Çinemre sakat.

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