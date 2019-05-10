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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.05.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Göztepe galibiyet serisini devam ettirmek istiyor!

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Göztepe galibiyet serisini devam ettirmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig'de kalma mücadelesini sürdüren Göztepe, art arda aldığı 2 galibiyetin ardından yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Medipol Başakşehir ve Antalyaspor karşısında aldığı 2 galibiyetle son 3 haftaya düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1 puan önünde 33 puanla 15. sırada giren Göztepe, kalan 3 haftada kritik maçlara çıkacak.

İlk olarak yarın 4 puan önünde 11. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe, gelecek hafta düşme hattındaki Bursaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra İzmir'deki MKE Ankaragücü maçıyla ligi tamamlayacak.

Ligde son 6 maçta kazanamayan sarı-kırmızılı ekibin rakibi Demir Grup Sivasspor, deplasmanda da galip gelemediği son 5 müsabakada sadece 2 puan alabildi.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor arasında Bornova Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının devam ettiği sarı-kırmızılı ekipte kaleci Beto, Andre Castro, Tayfur Bingöl, Berkan Emir, Wallace Reis ve Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra sakatlığı olan Yasin Öztekin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

- Tamer Tuna eski takımına rakip

Sezon başında Demir Grup Sivasspor'u çalıştıran Tamer Tuna yarın eski takımına rakip olacak. Ligin ilk devresinde Sivas'taki müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Süper Lig'de rakibiyle 4. kez karşılaşacak Göztepe daha önceki 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. 

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Göztepe galibiyet serisini devam ettirmek istiyor

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