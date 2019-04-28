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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.04.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Göztepe fikstür avantajını değerlendirmek istiyor!

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Göztepe fikstür avantajını değerlendirmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig’de lider Başakşehir’i deplasmanda 2-0 yenerek rahat bir nefes alan Göztepe, kümede kalma umutlarını son 4 haftaya taşırken, fikstür avantajını da eline geçirdi.

Kalan 4 karşılaşmada Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Ankaragücü ile evinde kozlarını paşlaşacak sarı-kırmızılıların, sadece Bursaspor deplasmanına çıkacak olması camiayı oldukça umutlandırdı.

Kara bulutları dağıtarak hem taraftarıyla barışan hem de üzerindeki baskıyı yok eden sarı-kırmızılılar, haftalar sonra kenetlenmeyi başardı.

Başkan Mehmet Sepil’in yurt dışından dönerek takımla yakından ilgilenmesi de Başakşehir galibiyetinde büyük rol oynadı.

Tam 8 maç sonra 3 puanla tanışan Göztepe’de futbolcuların mücadelesi sosyal medyada futbolseverler tarafından takdir edildi.

Takımın başında çıktığı 7’nci maçında siftah yapan Tamer Tuna, tam 1 yıl aradan sonra Göztepe ile kazandı. Son olarak geçen sezon 27 Nisan 2018’de Kardemir Karabükspor’u Bornova Stadı’nda 5-0 yenen Tuna’nın Göztepe’si hasreti dindirdi.

Kalan 4 final maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirten genç çalıştırıcı, "Kazanma alışkanlığımızı sürdüreceğiz. Ev sahibi avantajımızı en iyi şekilde kullanıp harika taraftarımızın enerjisiyle gerekeni yapacağız" dedi.

Öte yandan sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle kadroda rotasyona gitmekte zorlanan Göz-Göz’de kanat oyuncusu Yasin ve sağ bek Gassama’nın Antalyaspor müsabakasına yetiştirilmesi bekleniyor.

İki futbolcuya yoğun tedavi uygulanırken, Kadu ve Agbenyenu’nun ise gelecek hafta da sahadaki yerlerini alamayacağı ifade edildi.

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Göztepe fikstür avantajını değerlendirmek istiyor

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