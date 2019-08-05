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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)-
05.08.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Göztepe, Ertuğrul ve Latovlevici'den vazgeçti

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Bursaspor'dan ayrılmak isteyen Ertuğrul ve Latovlevici için Göztepe yönetimi, yeşil-beyazlı yönetim ile anlaşamadı.

Bursaspor ile yollarını ayırmayı planlayan Ertuğrul Ersoy ve Iasmin Latovlevici'ye Göztepe talip olmuştu. Her iki oyuncu için de yeşil-beyazlı yönetim ile görüşen Göztepe Başkanı Mehmet Serpil anlaşma sağlanamadığı için bu transferlerden vazgeçti.

Göztepe'nin bu iki futbolcu yerine ise stoper için Anderlecht'in defans oyuncusu Sennah'la, sol bek mevkisi için de geçen sezon Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Fransız oyuncu Leo Schwechlen ile el sıkıştığı öğrenildi.

Bursaspordan resmi açıklama İbra edilmemişti...
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Mali kriz yaşayan ve transfer tahtasını henüz açamayan Bursaspor'da ise yönetim, iki oyuncudan kazanç elde etmenin hesaplarını yapıyor. Ertuğrul'un 750 bin Euro'luk fesih bedeli bulunurken, Latovlevici de sözleşmesini uzattığı için yeşil-beyazlı yönetim oyuncuyu bedelsiz göndermek istemiyor.

Ertuğrul'un adı Galatasaray ile anılırken, 750 bin Euro ödemek istemeyen sarı-kırmızılıların, oyuncunun transferi için alternatif çözümlere yönelerek Bursaspor'a yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

Göztepe, Ertuğrul ve Latovleviciden vazgeçti

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