Göztepe 1-4 Kasımpaşa
Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Hajradinovic, 51. dakikada Ricardo Quaresma, 76. dakikada Mustafa Pektemek ve 90+2'de Yusuf Erdoğan kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 45+3. dakikada kendi kalesine atan Karim Hafez'den geldi. Alınan bu sonucun ardından Göztepe 9 puanda kaldı, Kasımpaşa ise 8 puana yükselerek düşme hattında nefes aldı. Öte yandan, takımlar soyunma odasına giderken yoğun itirazda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler, Poko (Dk. 15 Reis), Soner Aydoğdu (Dk. 59 Deniz Kadah), Halil Akbunar (Dk. 74 Yasin Öztekin), Mossoro, Jerome
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Quaresma (Dk. 88 İlhan Depe), Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Khalili), Mustafa Pektemek, Hajradinovic, Koita (Dk. 74 Yusuf Erdoğan)
Goller: Dk. 27 Hajradinovic, Dk. 51 Quaresma (Penaltıdan), Dk. 76 Mustafa Pektemek, Dk. 90 2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 45 3 Berkan Emir (Göztepe)
Kırmızı kart: Kemal Özdeş (Teknik direktör) (Kasımpaşa) (İlk yarı sonunda)
Sarı kartlar: Dk. 16 Alpaslan Öztürk, Dk. 50 Beto, Dk. 63 Halil Akbunar, Dk. 67 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 25 Quaresma, Dk. 37 Sadiku, Dk. 85 Hajradinovic (Kasımpaşa)
Göztepe 1-4 Kasımpaşa maçının dakika dakika özeti
26. dakikasında sağ kanattan Alpaslan Öztürk'ün yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Koita'nın pasıyla Göztepe yarı sahasının ortasında topla buluşan Hajradinovic'in uzak mesafeden attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
40. dakikada Mossoro'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'un vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesiyle top kornere çıktı.
45+3. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Berkan Emir'in vuruşunda ön direkte Hafez'den seken top direğe de çarparak filelere gitti: 1-1
48. dakikada Göztepe ceza sahası içinde kaleci Beto ile Aytaç Kara'nın mücadelesinin ardından uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. 51'inci dakikada penaltıyı kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1
90+2. dakikada İlhan Depe'nin pasıyla topa hareketlenen Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 4-1
Göztepeli Serdar Gürler ile araba sohbeti...
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