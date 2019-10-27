Göztepe 1-4 Kasımpaşa

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriGöztepe 1-4 Kasımpaşa
GeriFutbol Göztepe 1-4 Kasımpaşa
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
27.10.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Göztepe 1-4 Kasımpaşa

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Göztepe 1-4 Kasımpaşa

Süper Lig 9. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe'yi 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Hajradinovic, 51. dakikada Ricardo Quaresma, 76. dakikada Mustafa Pektemek ve 90+2'de Yusuf Erdoğan kaydetti. Ev sahibi takımın tek sayısı ise 45+3. dakikada kendi kalesine atan Karim Hafez'den geldi. Alınan bu sonucun ardından Göztepe 9 puanda kaldı, Kasımpaşa ise 8 puana yükselerek düşme hattında nefes aldı. Öte yandan, takımlar soyunma odasına giderken yoğun itirazda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir
Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Serdar Gürler, Poko (Dk. 15 Reis), Soner Aydoğdu (Dk. 59 Deniz Kadah), Halil Akbunar (Dk. 74 Yasin Öztekin), Mossoro, Jerome
Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Quaresma (Dk. 88 İlhan Depe), Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Khalili), Mustafa Pektemek, Hajradinovic, Koita (Dk. 74 Yusuf Erdoğan)
Goller: Dk. 27 Hajradinovic, Dk. 51 Quaresma (Penaltıdan), Dk. 76 Mustafa Pektemek, Dk. 90 2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa), Dk. 45 3 Berkan Emir (Göztepe)
Kırmızı kart: Kemal Özdeş (Teknik direktör) (Kasımpaşa) (İlk yarı sonunda)
Sarı kartlar: Dk. 16 Alpaslan Öztürk, Dk. 50 Beto, Dk. 63 Halil Akbunar, Dk. 67 Berkan Emir (Göztepe), Dk. 25 Quaresma, Dk. 37 Sadiku, Dk. 85 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Göztepe 1-4 Kasımpaşa

Göztepe 1-4 Kasımpaşa maçının dakika dakika özeti

26. dakikasında sağ kanattan Alpaslan Öztürk'ün yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top, kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

27. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Koita'nın pasıyla Göztepe yarı sahasının ortasında topla buluşan Hajradinovic'in uzak mesafeden attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

40. dakikada Mossoro'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'un vuruşunda kaleci Fatih Öztürk'ün müdahalesiyle top kornere çıktı.

45+3. dakikada Göztepe beraberliği sağladı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Berkan Emir'in vuruşunda ön direkte Hafez'den seken top direğe de çarparak filelere gitti: 1-1

48. dakikada Göztepe ceza sahası içinde kaleci Beto ile Aytaç Kara'nın mücadelesinin ardından uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. 51'inci dakikada penaltıyı kullanan Quaresma, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'in pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Mustafa Pektemek'in attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

90+2. dakikada İlhan Depe'nin pasıyla topa hareketlenen Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra şutunu çekti. Top ağlarla buluştu: 4-1

Göztepeli Serdar Gürler ile araba sohbeti...

Göztepe 1-4 Kasımpaşa

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle