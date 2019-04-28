Görüşmeler başladı! Islam Slimani...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Leicester City'den büyük umutlarla renklerine bağladığı Islam Slimani, Sarı Lacivertliler'de gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı.
Sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Cezayirli golcüyle ilgili olarak bir zamanlar top koşturduğu Portekiz'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
O Jogo gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Sporting Lizbon yönetimi, oyuncuyu önümüzdeki yaz kadrosuna katmak için Leicester ile görüşmelere başladı. Haberde Portekiz kulübünün eski oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği ifade edildi.
30 yaşındaki santrfor, 3 sezon boyunca top koşturduğu Sporting'de 112 resmi maçta 57 gol kaydederek kariyerinin en güzel günlerini geçirmişti. 2016 yazında 30,5 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Leicester'ın yolunu tutan golcü oyuncu, burada beklentileri karşılayamamış ve önce Newcastle United'a, ardından da Fenerbahçe'ye kiralanmıştı.
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