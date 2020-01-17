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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2020 - 16:55,Son Güncelleme:/

Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin! "Her şey kontrol altında"

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Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin! "Her şey kontrol altında"

Sahibi olduğu Inter Miami ile önümüzdeki sezon MLS'te boy gösterecek olan David Beckham, maçların yapılacağı stadyum hazır gözükmese de kendinden emin konuştu.

Bu bir ilandır

Önce iki deplasman maçı, ardından 14 Mart'ta iç sahada Los Angeles Galaxy ile sezon açılışı...

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin maçlarını oynayacağı stadyum, ilk maça 2 aydan az bir süre kalmış olmasına rağmen henüz tam anlamıyla hazır değil!

Beckham, çalışmaların belli bir plan dahilinde devam ettiğini ve 2 yıl boyunca Inter Miami'ye ev sahipliği yapacak olan The Fort Lauderdale Stadyumu'nun zamanında hazır olacağını aktardı.

Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin Her şey kontrol altında

 

BECKHAM'IN ESKİ TAKIMI MANCHESTER UNITED ZORDA!

Liverpool ile karşılaşacak olan Manchester United'da, orta alandan Pogba ile McTominay'in oynamayacakları açıklanmıştı. Savunmada alternatif isimlerin de yokluğu, "Lindelöf & Maguire" ikilisinin "fitlik" sınırlarını oldukça zorluyor.

Bu sezon takımın en formda isimlerinden biri olan Marcus Rashford'ın ise oynamama ihtimali, oynama ihtimalinin önüne geçti ve basın toplantısında Ole Gunnar Solskjaer bu olumsuz haberi paylaştı.

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Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin Her şey kontrol altında

SÜPER LİG'DE ZİRVE SAVAŞI VAR! SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA!

Sezonun ilk yarısını zirvede kapatan Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın cezası sebebiyle oynayamayacağı maçta Beşiktaş'a konuk olacak.

Son 5 maçında kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, BB Erzurumspor ile kupada oynadığı maçı da deplasmanda 3-2 kaybedip savunma konusundaki sıkıntılarını bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştı.

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Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin Her şey kontrol altında

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin Her şey kontrol altında

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