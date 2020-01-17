Görüntüler endişe verici ama Beckham kendinden emin! "Her şey kontrol altında"

Bu bir ilandır

Önce iki deplasman maçı, ardından 14 Mart'ta iç sahada Los Angeles Galaxy ile sezon açılışı...

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin maçlarını oynayacağı stadyum, ilk maça 2 aydan az bir süre kalmış olmasına rağmen henüz tam anlamıyla hazır değil!

Beckham, çalışmaların belli bir plan dahilinde devam ettiğini ve 2 yıl boyunca Inter Miami'ye ev sahipliği yapacak olan The Fort Lauderdale Stadyumu'nun zamanında hazır olacağını aktardı.

BECKHAM'IN ESKİ TAKIMI MANCHESTER UNITED ZORDA!

Liverpool ile karşılaşacak olan Manchester United'da, orta alandan Pogba ile McTominay'in oynamayacakları açıklanmıştı. Savunmada alternatif isimlerin de yokluğu, "Lindelöf & Maguire" ikilisinin "fitlik" sınırlarını oldukça zorluyor.

Bu sezon takımın en formda isimlerinden biri olan Marcus Rashford'ın ise oynamama ihtimali, oynama ihtimalinin önüne geçti ve basın toplantısında Ole Gunnar Solskjaer bu olumsuz haberi paylaştı.

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SÜPER LİG'DE ZİRVE SAVAŞI VAR! SİVASSPOR, BEŞİKTAŞ DEPLASMANINDA!

Sezonun ilk yarısını zirvede kapatan Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın cezası sebebiyle oynayamayacağı maçta Beşiktaş'a konuk olacak.

Son 5 maçında kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, BB Erzurumspor ile kupada oynadığı maçı da deplasmanda 3-2 kaybedip savunma konusundaki sıkıntılarını bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştı.

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