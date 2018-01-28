Görülmemiş protesto! 2-0 öndeyken çekildiler

Neslişahspor’un ligde kalması için son hafta deplasmanda Çankırı Marufspor’u yenmesi, Taksimspor’un da evinde lig dördüncüsü Telsizspor’a puan kaybetmesi gerekiyordu. Son haftaya son sırada giren Neslişahspor, Bayrampaşa Belediye Stadı’nda 7 ve 25. dakikalarda bulduğu gollerle Marufspor önünde 2-0 öne geçti. Ancak Telsizspor’un Taksim maçına 7 kişi çıktığı ve hükmen kaybettiği haberi gelince Fatih temsilcisinin umutları tükendi. Bu durumu protesto eden Neslişahsporlu futbolcular 44. dakikadan itibaren topa dokunmamaya başladı, kaleyi de açtı. Bunun üzerine Marufsporlu oyuncular boş kaleye 4 gol atarken devre bitti. Neslişahspor Genel Kaptanı Turgut şakar devre arasında hakeme giderek maçtan çekildiklerini iletti.

Şakar yaptığı açıklamada “Telsizspor’un Taksim’i yenme gücü vardı. Mesela Marufspor da bize karşı aslanlar gibi mücadele etti. Ancak Telsiz’in çıkmadığını öğrenince duruma tepki olarak sahadan çekildik” dedi.

Neslişahspor’un U15 takımı da ağabeylerine destek amaçlı bir protesto gerçekleştirdi. Yeşil-Kırmızılılar, Kemerburgazspor maçına siyah bantla çıktı. Santra sonrası topa 3 dakika boyunca dokunmayan Neslişahsporlu gençlerden dördü sahayı terk etti. Maç da tatil oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Telsizspor Kulüp Başkanı Turgay Kalyoncu, futbolcularına ateş püskürdü. Kalyoncu “Futbolcularımız bizi zor durumda bıraktı. Merkezefendi’den 6 kişi çıktık. Diğerleri stada direkt gelecekti. Sadece 1 kişi vardı. Orada hakeme rica ettim ‘Hocam zan altında kalmayalım buraz daha bekleyelim’ dedim. Bekledik ama gelmediler. Artık son maç iddiamız yok diye mi erken saat diye mi bilmiyorum. TFF’ye sesleniyorum, futbolcuları bağlayıcı sözleşme gibi bir şey olmalı, yoksa böyle şeyler daha çok olur. Ben 12 transfer yapmışım, elimizde 14 futbolcu vardı ancak gelmediler” dedi.

Futbolcularına ulaşamadığını belirten Kalyoncu “Ben artık şüphe duymaya başladım bazı şeylerden. Arıyorum telefonları kapalı hepsinin. Ama hepsini süründüreceğim. Telsizspor’u kimse zan altında bırakamaz” diye konuştu.