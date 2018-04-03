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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
03.04.2018 - 15:48, Son Güncelleme:

Hedef avrupa şampiyonası

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Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Türkiye’de yapılması planlanan Görme Engelliler Futsal Avrupa Şampiyonası’nda madalya almak istediklerini belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan B2, B3 Futsal 1’inci Lig ve 2’nci Lig birinci devre müsabakaları Afyonkarahisar’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kocatepe Spor Kompleksi’ndeki Tınaztepe (A) ve Çiğiltepe (B) spor salonlarında yapılan müsabakalarla sona erdi.

Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, "Afyonkarahisar’da Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuzun 8 branşından birisi olan futsal turnuvasını yapıyoruz. Buradaki iki salonda 1 ve 2’nci lig futsal turnuvaları gerçekleştiriliyor. Bu turnuvaları iki devre halinde oluşturuyoruz. Afyonkarahisar’da yaptığımız turnuvanın adı birinci devresidir. 1 ve 2’nci ligde 8’er takımımız temsil edilmektedir. 2’nci devrede yapılacak müsabakalar sonucunda Türkiye şampiyonasında birinci olan ve dereceye giren takımlar belli olacak" dedi.

"MİLLİ TAKIM ADAY KADROMUZ BELİRLENECEK"

Milli takım aday kadrosunun belirlenmesine Afyonkarahisar’ın da ev sahipliği yaptığını aktaran Sayyıdan, "Turnuvalar milli takımımızı oluşturması acısından çok önemlidir. Çünkü sporcularımızın ne kadar performans gösterip göstermedikleri yapılan turnuvalarda elde ettikleri başarı veya başarısızlıklarla değerlendiriliyor. Bu turnuvalarda teknik kurullarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu turnuvalarda başarılı olan sporcularımız milli takım aday kadrosuna çağrılacak. Bu aday kadro içerisinden seçilen sporcularımız da milli takımımızın uluslararası alanda temsil edecek" diye konuştu.

"MADALYA ALMAK İSTİYORUZ"

Avrupa Şampiyonası’nın Türkiye’de yapılmasının gündemde olduğunu hatırlatan Sayyıdan, "Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu ile görüşme halindeyiz. Büyük ihtimal ve kesin olmamak şartıyla Görme Engelliler Futsal Avrupa Şampiyonası kasım ayı içerisinde Türkiye’de olacak. Türkiye’de olması dolayısıyla da daha itinalı çalışmak istiyoruz. Performansımızı en yüksek dereceye çıkarmak istiyoruz. Daha da önemlisi futsal branşında bugüne kadar diğer branşlarda olduğu gibi madalya alamadık. İnşallah bu yıl şansızlığımızı kırarak madalya almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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