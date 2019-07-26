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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
26.07.2019 - 07:10, Son Güncelleme:

Gomis'ten flaş açıklama: Fenerbahçe... | Son dakika haberleri...

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Gomis'ten flaş açıklama: Fenerbahçe... | Son dakika haberleri...

Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı ekipteki eski hocası Tudor’la Avusturya kampında buluştu.

Al Hilal forması giyen Gomis’le, Udinese’ye çalıştıran Tudor, hazırlık maçı öncesi bir araya geldi.

Buluşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gomis, “Galatasaray’ın iyi durumda olduğunu görmek çok güzel. Son iki sezon Galatasaray Süper Lig’de şampiyon oldu. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Umuyorum ki bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çok daha iyi işlere imza atacaklar. Çünkü Galatasaray büyük bir kulüp ve hak ettiği yer kesinlikle bu seviye olmalı” diye konuştu.

‘Benim aklım hep Galatasaray’da’
Adının bir süre Fenerbahçe ile anılmasını da yorumlayan Gomis, “Fenerbahçe’ye büyük saygı duyuyorum. Gelecekte ne olur bilemem ama benim aklım her zaman Galatasaray’la beraber. Türkiye’de başka bir takımda oynamak çok zor olurdu. Galatasaray da, Fenerbahçe de büyük kulüpler. Onları ve tüm Türk takımlarını destekliyorum, onlara en iyi dileklerimi iletiyorum” dedi.

‘Terim baba, Diagne iyi olacak’
Eski hocası Fatih Terim’den övgü dolu sözlerle bahseden Gomis, “Fatih Terim bir baba. Benim için çok şey yaptı. Ona kariyerinde başarılar diliyorum. Onun için en iyisini umuyorum” yorumunu yaptı. Süper Lig’deki 29 gollük rekorunu Galatasaray formasıyla kıran Diagne hakkında da konuşan Bafetimbi Gomis, “Diagne çok iyi oyuncu. Sadece adaptasyona ihtiyacı var. Kasımpaşa’dan gelip Galatasaray’da oynamak çok kolay değil. Gelecek sene çok daha iyi olacak” diye konuştu. Gomis sözlerini, “En büyük Cim Bom” diyerek tamamladı.

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