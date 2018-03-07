Gomis'ten Cenk Ergün'e veda
Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis, kulüpteki görevi son eren Cenk Ergün'e sosyal medyadan veda etti.
Galatasaray’ın yıldız golcüsü transferinde büyük rol oynayan Cenk Ergün’e sosyal medya hesabından veda etti
İşte Gomis'in paylaşımı:
"Yaklaşık 8 ay önce, dostum Cenk imkansızı gerçekleştirdi ve beni bu inanılmaz kulübe ve ülkeye getirdi. Bana kazandırdığın bu büyük coşku için çok teşekkür ederim. Kulübe taraftarlara ve özellikle de bana... İyi şanslar. Her zaman kalbimdesin."
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