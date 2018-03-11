Gomis durdurulamıyor! Ezip, geçiyor...
Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Atiker Konyaspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 25’e taşıdı.
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, evinde karşı karşıya geldiği maçta Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Bafetimbi Gomis, Konya’yı da boş geçmedi.
Gomis, 69. dakikada rakip fileleri havalandırdı. Başarılı golcü böylece gol sayısını da 25’e çıkardı. Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı lig ve kupa maçlarında 28 gol kaydetti.
Gomis, bu sezon Konyaspor’a 5 gol attı
5 GOL GÖNDERDİ
Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, bu sezon Atiker Konyaspor ile lig ve kupada oynadığı 4 karşılaşmada fileleri 5 kez havalandırdı.
Galatasaray, bu sezon Atiker Konyaspor ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda toplam 4 kez karşı karşıya geldi.
Bu maçlarda sarı-kırmızılılar, sahadan 3 kez galip ayrılırken rakibi ile 1 kez berabere kaldı. Bu müsabakalara Bafetimbi Gomis, damgasını vurdu. Gomis, maçların hepsinde forma giydi ve yeşil beyazlıların kalesine toplam 5 gol gönderdi.
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